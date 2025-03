O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, comemora os 50 anos da sua existência, com um almoço convívio a realizar amanhã do Curral das Freiras, na Associação Refúgio da Freira, pelas 12h00, com a presença do coordenador do Sindicato Alcides Teles.

“Este Sindicato pioneiro no sindicalismo nacional da Administração Pública, após o 25 de Abril de 1974, representa um historial de reivindicações e de lutas pelos trabalhadores com funções públicas. Muito dos direitos adquiridos se deve ao movimento sindical, se deve ao empenho dos trabalhadores que garantiram direitos que durantes anos foram travados pelo Estado Fascista. Em 2008, muitos desses direitos conquistados pelos trabalhadores foram usurpados pelos governos de direita e relegado os trabalhadores em funções públicas para o empobrecimento. Aniquilaram a Administração Pública. Hoje cada vez mais o movimento sindical, não só é importante com é fundamental para a democracia e para garantir melhor condições de vida, e o direito a um trabalho digno e valorizado. Na Madeira é urgente esse movimento, é urgente os trabalhadores se unirem e acabar de vez com a ditadura laboral que existe nas instituições públicas e a bem da democracia na Região”, frisa o dirigente da delegação da Madeira, Nelson Pereira, em comunicado.