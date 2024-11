Lembrando que foi publicada a revisão da Portaria de Regulamentação das Condições de Trabalho para os Trabalhadores Administrativos da Região, no JORAM, em Março de 2023, “sem o pagamento de retroativas e de valores aquém da justa proposta” do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritório e Serviços, a delegação regional requer, ao Governo Regional, a atualização dos valores salariais da referida portaria.

Para tal, apresenta as seguintes propostas: aumento de 17% da tabela salarial com aumento mínimo de 179 euros; subida do subsídio de refeição para 7 euros, por cada dia de trabalho; 35 horas de trabalho semanal, no máximo, para todos os trabalhadores; descanso complementar e obrigatório aos sábados e domingos; 25 dias úteis de férias, independentemente das faltas justificadas; dispensa do serviço no dia do aniversário do trabalhador, sem perda da retribuição; subsídio de insularidade nos mesmos moldes e respetivo valor que o aplicado ao setor público.