A Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude (SRITJ) formalizou, hoje, um novo Acordo de Boa Conduta, desta feita no setor das águas, com a empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM).

Esta parceria - destinada a facilitar a relação entre os consumidores e a empresa - integra-se no âmbito da missão da SRITJ, através da Direção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais e do Serviço do Consumidor, de executar práticas de proteção aos consumidores e de mediação nas relações de consumo, à semelhança do acordo formalizado, no final de setembro, com o grupo Alberto Oculista.

“Este Governo valoriza todas as entidades que, pelas suas boas práticas, trabalham em prol do que é melhor para os madeirenses”, afirmou Ana Sousa, durante a cerimónia de assinatura que juntou, no auditório da SRIJT, o presidente da ARM, Amílcar Gonçalves, a diretora regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, Graça Moniz, e representantes de ambas as entidades.

Já Amílcar Gonçalves, destacou a importância deste “instrumento” privilegiado na melhoria da relação com os consumidores.