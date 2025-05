O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, preside à sessão de abertura do III Encontro Regional Escola Azul, que decorre, amanhã, dia 13 de maio, pelas 09h30, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

O Programa Escola Azul é um programa educacional do Ministério da Economia, que tem como missão promover a Literacia do Oceano na comunidade escolar e criar gerações mais responsáveis e participativas, que contribuam para a sustentabilidade do Oceano.

Na Região Autónoma da Madeira, a tutela do Programa Escola Azul é da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direção Regional de Pescas, tendo sido implementado em 2020.

Na Região Autónoma da Madeira existem, atualmente, 72 Escolas Azuis, que trabalham temas diversos, como o meio marinho, recursos marinhos e pesqueiros, sustentabilidade do oceano, poluição marinha, património marinho, conservação, entre outros.