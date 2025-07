O programa abordou temas como a epidemiologia global e nacional das infeções sexualmente transmissíveis, uretrites e cervicites, úlceras genitais, sífilis, vírus do papiloma humano, monkeypox (varíola do macaco), hepatites B e C, VIH e PrEP, bem como estratégias de prevenção para além da vacinação.

A formação decorreu na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça e teve como principal objetivo a atualização científica e clínica, na área das infeções sexualmente transmissíveis. Com uma carga horária de 8 horas, a ação desenvolveu-se em formato intensivo, com sessões teóricas distribuídas ao longo do dia, contando com a presença de 44 formandos.

O primeiro curso sobre as infeções sexualmente transmissíveis teve como formadores o Prof. Dr. Jorge Atouguia e os médicos Afonso André Silva, Rui Coelho, Leonardo Andrade, Nancy Faria e Ana Paula Reis.

A sessão de abertura contou com a presença do presidente do Conselho de Administração do SESARAM, EPERAM, Herberto Jesus, do diretor clínico, José Júlio Nóbrega, do presidente do Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira, Gil Bebiano, e das coordenadoras científicas da formação e médicas do Serviço de Doenças Infeciosas do SESARAM, EPERAM, Ana Paula Reis e Nancy Barros.

Este curso é promovido e certificado pelo Centro de Formação do SESARAM, EPERAM, sendo objeto de co-financiamento pelo Fundo Social Europeu, no âmbito do Programa Madeira 20-30.