O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) realizou o curso “Interpretação de Análises Clínicas e Nutrição”, dirigido a nutricionistas, no Centro de Formação do SESARAM.

Com uma carga horária de 12 horas, esta iniciativa teve como principal objetivo o aprofundamento de conhecimentos e competências na interpretação e avaliação de análises clínicas, com foco na identificação dos valores de referência e a respetiva relação com os valores ótimos.

O curso foi orientado por Júlio Rocha, doutorado em Metabolismo, Clínico e Experimentação pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e Licenciado em Ciências da Nutrição e Alimentação pela mesma universidade. O formador desempenha atualmente funções como professor auxiliar na NOVA Medical School – Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa.

A formação contou com a participação de 30 nutricionistas, que ao longo dos dois dias aprofundaram conhecimentos na área, em um ambiente de partilha e atualização profissional.

Este curso é promovido e certificado pelo Centro de Formação do SESARAM, sendo objeto de cofinanciamento pelo Fundo Social Europeu, no âmbito do Programa Madeira 20-30.