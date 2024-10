O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, EPERAM) participou, no dia 10 de outubro, no IV Encontro Nacional de Integração de Cuidados, promovido pela “The Portuguese Association for Integrated Care – PAFIC”, em Coimbra, com a apresentação do projeto “Cuidadores de Apoio ao Domicilio (CAD)”.

“Trata-se de um projeto-piloto que foi implementado pelo SESARAM, através do Serviço Social, em parceria com o Instituto de Emprego da Madeira, e que tem por objetivo principal a promoção de um apoio individualizado, temporário e transitório nos domicílios dos cidadãos referenciados pelo Serviço Social Hospitalar”, informa o serviço.

Uma intervenção que, segundo o organismo, “esteve focada na transição de cidadãos que permaneciam em ambiente hospitalar após alta clínica, por motivos sociais, para o seu domicílio, contribuindo, desta forma, para a mitigação da problemática dos protelamentos das altas hospitalares”.

Através deste projeto foram recrutadas 33 cidadãs inscritas no Instituto de Emprego da Madeira, revela, “proporcionando formação específica na área da prestação de cuidados em contexto institucional e de domicílio”.

“Durante a aplicação do projeto-piloto foi possível potenciar a reintegração de 48 cidadãos em situação de protelamento de alta hospitalar, no seu contexto natural, com uma intervenção direcionada para a melhoria dos cuidados humanizados personalizados no conforto do seu domicílio”, remata o serviço regional.