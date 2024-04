Abordado sobre a lista de candidatos do PS às eleições europeias, Paulo Cafôfo mostrou-se satisfeito com o facto de Sérgio Gonçalves ser o candidato indicado pelo PS-Madeira, destacando o facto de este ser uma pessoa com provas dadas, seja na sua vida profissional, seja na vida política. Trata-se de “uma pessoa com competência, com muito empenho e com uma capacidade de trabalho que garante que irá defender no Parlamento Europeu os madeirenses e os porto-santenses, como deputado português eleito pela Madeira”, expressou.

O presidente do PS-M considerou que o oitavo lugar na lista é elegível e lembrou que, historicamente, o partido tem conseguido sempre eleger oito deputados, tendo, nas últimas eleições, eleito nove parlamentares. “É um lugar perfeitamente elegível e estamos convencidos que o Sérgio Gonçalves vai ser eleito e vai defender, da melhor forma, com grande competência, a Madeira e o País no Parlamento Europeu”, sublinhou.

Antes, e na conferência de imprensa que marcou a agenda política do candidato socialista ao Governo Regional, Paulo Cafôfo garantiu que, se for eleito, haverá uma redução do IVA e do IRS na Madeira.

Paulo Cafofo explicou que a Região tem a possibilidade de reduzir os impostos em 30%, mas constatou que o Executivo não o faz, ao contrário do que já acontece nos Açores. No entender do líder socialista, a Autonomia tem de ter uma aplicabilidade prática e uma consequência direta na vida dos madeirenses e dos porto-santenses, não podendo “ser só um conceito que consta do dicionário ou da Constituição”.

Paulo Cafôfo deu conta que, o ano passado, houve um recorde de receita fiscal na Região, correspondente a um aumento de 19%. No total, disse, foram arrecadados 1,2 mil milhões de euros, sendo que, se fosse aplicada a redução de 30% prevista, isso representaria uma poupança “nos bolsos de quem vai por exemplo a uma bomba de gasolina encher o depósito ou de quem vai a um supermercado encher um carrinho de compras”.

O candidato do PS-M lembrou que, em 2023, a Região arrecadou um recorde de 550 milhões de euros de IVA e defende que, a exemplo do que acontece nos Açores, a taxa baixe na Madeira de 22% para 16%. “O Governo Regional deveria ter aqui outra opção, que seria estes impostos ficarem para as famílias madeirenses e porto-santenses, as quais, com este desafogo, viveriam melhor”, referiu.

De acordo com Paulo Cafôfo, o mesmo se passa em relação ao IRS. “Seja no IVA ou no IRS, aquilo que o PS defende é outra forma de encararmos a Autonomia pela via da fiscalidade”, declarou, acrescentando que “o PSD não pode estar a defender uma revisão da Lei das Finanças Regionais, ou mesmo que a Região tenha um regime fiscal próprio, quando, neste momento, com os instrumentos que tem ao seu dispor, não baixa esses mesmos impostos”.

A outro nível, questionado pelos jornalistas sobre cenários pós-eleitorais, o líder socialista disse que o PS está focado em ter o melhor resultado possível, que lhe permita formar Governo. Adiantou que só há duas pessoas que podem ser presidentes do Governo, ele próprio ou Miguel Albuquerque, e aproveitou para alertar que votar em partidos como o Chega, a Iniciativa Liberal, o CDS ou o PAN é estar a contribuir para que Miguel Albuquerque continue à frente do Executivo. “A opção é clara, é votar no PS, porque somos os únicos capazes de provocar a mudança na Região e um virar de página”, sublinhou.