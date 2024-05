O Sindicato dos Professores da Madeira vem informou hoje que, na sequência do convite dirigido a todos os partidos com assento parlamentar na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, levará a cabo, no dia 6 de maio, pelas 16h30, um debate com os representantes dos partidos políticos que aceitaram o seu repto.

“Com este debate, pretende-se que sejam dadas a conhecer pelos partidos ali representados as suas propostas, para a próxima legislatura, em relação à Educação em geral e para a resolução dos problemas/injustiças que afetam a carreira docente”, lê-se em comunicado de imprensa.