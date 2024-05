Miguel Albuquerque disse hoje que, estando a três semanas, das eleições legislativas regionais, não vai arranjar substituto para Medeiros Gaspar.

“Faço de chefe de gabinete agora”, ironizou o presidente do Governo Regional em gestão, em declarações aos jornalistas na abertura de uma nova empresa do ramo imobiliário, na Rua dos Tanoeiros, no Funchal.

Segundo Albuquerque, Medeiros Gaspar tinha combinado com ele que ia sair “e saiu”. Sobre o momento da saída, desvalorizou referindo o facto de o governo estar em gestão.

Questionado sobre se foi uma saída pacífica, respondeu “completamente”. E ripostou: “Porque é que havia de ser conturbada?”