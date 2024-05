A Junta de freguesia de Santa Luzia aprovou a sua conta de gerência relativa ao ano 2023 sem qualquer voto contra, tendo um elevado grau de execução o que só mostra que todo o trabalho de proximidade, o compromisso com a população e o cumprimento das nossas propostas foram realizadas com este executivo, conseguindo superar o valor obtido em 2022, onde foram atingidos os 92% de execução orçamental

Tiago Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia realçou que “foram cumpridos todos os objetivos definidos no plano de investimento e de atividades, alcançando uma taxa de execução recorde 94% o que só mostra que todo o nosso trabalho de proximidade e o compromisso com a população e o cumprimento das nossas propostas foi devidamente concluído”.

Nessa execução orçamental, e de acordo com o plasmado no artigo 40.º da Lei n.” 73/2013, de 3 de setembro – Regime Financeiro das Autarquias Locais, sob a epigrafe ‘Equilíbrio Orçamental’, “apresentamos a todos os membros da Assembleia um mapa que traduz as evidencias concretas de que a Junta de Freguesia de Santa Luzia está a cumprir as regras de equilíbrio orçamental”.

Para 2024 “o grande objetivo é manter a excelente execução dos anos anteriores mantendo o equilíbrio orçamental que nos irá permitir continuar com o trabalho de proximidade, de compromisso para com a população e com as instituições que estão sediadas na nossa freguesia, mantendo o investimento no desenvolvimento da nossa freguesia de Santa Luzia”, conforme destaca.