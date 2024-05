Na Rua de Santa Maria, na zona velha do Funchal, está a renascer um edifício do século XVIII, adaptado às exigências do século XXI. O prédio, que já serviu de várias moradas incluído a de sede do Sindicato dos Estivadores, nascerá brevemente com uma nova função: a de uma nova unidade de alojamento local.

A fachada do imóvel acompanha os prédios contíguos, mas há uma torre que chega aos cinco pisos. No futuro, pouco do miolo da estrutura ficará de pé, além da fachada e da cobertura. O telhado receberá materiais mais modernos, mas manterá um aspeto semelhante ao original, como decorre da lei.

Hoje, um grupo de cinco alunos do curso de Engenharia Civil da Universidade da Madeira esteve a fazer uma visita ao local, onde ouviu explicações do diretor da obra e especialista da Socicorreia na área da reabilitação urbana, Francisco Jesus, que foram complementadas com informações do diretor de produção da empresa, António Pereira.

Os alunos universitários percorreram as várias divisões do antigo prédio e questionaram os engenheiros sobre as soluções escolhidas para compreenderem a transformação em curso.

Algumas das paredes de tabique revestidas a cal já estão despidas, sobrando apenas as estacas que mantêm a estrutura, outras foram deitadas abaixo ou sê-lo-ão proximamente, para acomodar as novas exigências que vão permitir criar 13 apartamentos novos, de tipologia T0, T1 e T2.

Enquanto o prédio não é reforçado, a Socicorreia mantém a segurança da estrutura com recurso a inovadoras estruturas metálicas de retenção amovíveis (solução modular que permite retirar e reutilizar), que ficam presas às paredes, estabilizando as paredes e permitindo monitorizar eventuais cedências que possam surgir na estrutura.

A atual escadaria, localizada ao centro do prédio, será demolida, passando a ligação entre pisos a ser feita a partir de uma zona a criar na parte exterior traseira, onde hoje há um pequeno pátio, que dá acesso a uma outra saída para a rua. Aí, será instalado um elevador e uma nova escadaria, libertando a zona central do prédio para as novas necessidades projetadas.