Os Jardins do Mau Feitio / Qasbah, na zona do Lido, vão acolher um concerto de jazz no próximo dia 11 de maio, pelas 22h00.

O concerto está a cargo do projeto ‘Off The Cuff’, grupo que integra Francisco Aguilar (saxofone), Nuno Oliveira (piano), Filipe Gouveia (baixo) e Caio Oliveira (bateria).

“‘Off the cuff’ significa algo que é tirado da manga, algo que é improvisado. Inspirado pela expressão, o quarteto traz-nos um concerto jazz que celebra a liberdade da improvisação”, lê-se no comunicado do promotor do evento.