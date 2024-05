Em abril, realizam-se mais de 55 eventos no âmbito do projeto Escuto: Projeto de Mediação Cultural. No total, participaram mais de mil pessoas nestas iniciativas.

Desde atividades para famílias até oficinas de escritura, cultura fora de portas e atividades de mediação, o mês foi marcado por uma ampla gama de eventos que visavam promover a cultura e o envolvimento comunitário.

As atividades foram realizadas em várias instituições, incluindo o Museu Henrique e Francisco Franco, o Museu do Açúcar, a Biblioteca Municipal do Funchal, a Estação do Monte e o Teatro Municipal Baltazar Dias.

Destaca-se também o sucesso das visitas orientadas, que receberam mais de 450 alunos durante o mês. Este esforço constante de educação e envolvimento comunitário demonstra o compromisso das instituições em fornecer experiências enriquecedoras para os jovens da região.

Ao todo, mais de 1.000 pessoas participaram nas atividades realizadas ao longo do mês de abril, refletido o impacto positivo e a importância contínua dessas instituições culturais na vida da comunidade.

“Este compromisso incessante com a promoção da cultura, educação e envolvimento comunitário reafirma o papel essencial desempenhado pelas instituições culturais do Funchal na construção de uma sociedade mais rica culturalmente e mais conectada com a sua herança histórica”, destaca um comunicado da CMF enviado à redação.