Sérgio Gonçalves diz ser com orgulho e grande sentido de responsabilidade que integra as listas do Partido Socialista às próximas eleições europeias. “Sou candidato com a mesma entrega, dedicação e empenho com que tenho abraçado todos os desafios políticos e cívicos”, adianta, garantindo que os madeirenses e porto-santenses podem contar consigo para ser “uma voz ativa na defesa dos interesses da Região”.

Tal como o JM avançou há instantes na sua edição online, Sérgio Gonçalves, deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, integra a lista do Partido Socialista às eleições europeias, que decorrem no próximo mês de junho. O rosto do PS-Madeira às europeias ocupa a 8.ª posição da lista, um lugar elegível, uma vez que o Partido Socialista tem conseguido assegurar a representação de mais de oito deputados para o Parlamento Europeu.

“Encaramos com grande otimismo esta candidatura e a nossa expectativa é de que o Sérgio Gonçalves seja o próximo madeirense a integrar o Parlamento Europeu”, afirma Paulo Cafôfo, presidente do PS-Madeira.