O deputado ao Parlamento Europeu Sérgio Gonçalves participa esta semana na reunião externa do Grupo dos Socialistas e Democratas (S&D) do Parlamento Europeu, que decorre entre 10 e 13 de junho, em Lisboa. A agenda do encontro será fortemente centrada em temas sociais prioritários, com particular destaque para a habitação — uma das maiores preocupações dos cidadãos europeus.

Na quarta-feira, 11 de junho, os trabalhos incluirão um debate temático dedicado à crise da habitação, com a participação do Comissário Europeu Dan Jørgensen, que é responsável por esta área. Estão também previstas sessões de trabalho sobre o mercado de arrendamento de curta duração, programas de renovação urbana e iniciativas de simplificação da legislação europeia.

Sérgio Gonçalves realizará no dia 12 de junho uma visita a projetos de habitação social no concelho de Sintra, financiados por fundos europeus e orientados para responder às diversas necessidades das comunidades locais.

Esta visita insere-se nos esforços do Grupo S&D para identificar boas práticas no terreno e reforçar a ligação entre as políticas europeias e a realidade concreta das populações. “Os problemas de acesso à habitação afetam milhões de cidadãos em toda a Europa e exigem uma resposta coordenada entre os níveis local, nacional e europeu. É fundamental estarmos no terreno para perceber como estão a ser aplicados os fundos europeus, o que está a funcionar e o que precisa de ser ajustado”, afirmou o deputado.

A semana culminará com um evento público do Grupo S&D, sob o tema “Habitação: Direito Fundamental ou Sonho?”, que contará com a presença de representantes da sociedade civil, sindicatos e organizações de juventude.