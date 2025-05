Uma delegação da Comissão dos Transportes e do Turismo (TRAN) do Parlamento Europeu, que inclui o eurodeputado madeirense Sérgio Gonçalves, desloca-se a Malta e Gozo para uma missão oficial, entre 26 e 28 deste mês. Missão essa que incidirá sobre os desafios específicos das regiões insulares no domínio da mobilidade e da sustentabilidade.

A missão, segundo o gabinete do eurodeputado madeirense, arranca com encontros institucionais com o ministro dos Transportes e com parlamentares malteses, e visa aprofundar o conhecimento dos eurodeputados sobre os investimentos estratégicos apoiados pela União Europeia e a aplicação concreta da legislação europeia no seu território.

Um dos destaques da missão será a visita ao Porto de Valletta, onde “está em curso um projeto de ligação elétrica de navios à terra, permitindo que os navios desliguem os motores durante as escalas”. “Este tipo de investimentos mostra como a UE pode contribuir para reduzir as emissões em zonas portuárias densamente povoadas, com impacto direto na qualidade de vida dos cidadãos”, afirma Sérgio Gonçalves.

A delegação visitará ainda a ilha de Gozo, onde reunir-se-á com a Autoridade Regional de Desenvolvimento e com associações para discutir os desafios da dupla insularidade, a gestão do turismo sazonal e a necessidade de garantir acessibilidade durante todo o ano.

Temas que o eurodeputado considera “particularmente relevantes para a Madeira”.

“Esta missão é uma oportunidade para lembrar a urgência de mecanismos específicos e permanentes de apoio à mobilidade para regiões periféricas e ultraperiféricas no próximo Quadro Financeiro Plurianual”, considera Sérgio Gonçalves.

“É também um momento importante para trocar experiências e identificar boas práticas em áreas como os combustíveis alternativos, o transporte intermodal e o equilíbrio entre competitividade e a sustentabilidade”, destaca ainda o madeirense que é deputado no Parlamento Europeu.

A agenda inclui sessões com representantes do setor marítimo e rodoviário, visitas a infraestruturas integradas na rede transeuropeia de transportes (TEN-T) e encontros com vários operadores de turismo. A missão culminará com uma conferência de imprensa no escritório da UE em Valletta.