Sérgio Gonçalves apelou hoje aos madeirenses e porto-santenses para que votem no PS nas eleições europeias que se realizam este domingo, argumentando que este é o único partido que tem a possibilidade de eleger um deputado pela Madeira ao Parlamento Europeu.

Esta manhã, o candidato do PS-Madeira esteve em contacto com a população na zona da Ajuda, no Funchal, dando conta das propostas que pretende defender nas mais diversas áreas e apontando a importância de a Região ter um representante no Parlamento Europeu.

“Neste momento, face a todos os indicadores e a todas as sondagens que existem, só o PS pode eleger um eurodeputado”, disse o socialista, adiantando o objetivo de dar voz às reivindicações e às preocupações dos madeirenses e “assegurar que a Madeira não fica esquecida”.

“Uma região ultraperiférica e insular não pode ficar sem representação no Parlamento Europeu. Por isso, faço um apelo às pessoas para que votem no único partido que tem a possibilidade de eleger um candidato da Madeira”, declarou, citado num comunicado emitido pelo partido e divulgado às redações.

Sérgio Gonçalves, que tem passado estas duas semanas de campanha a visitar instituições e empresas e a contactar com a população, tem vindo a transmitir as propostas que pretende defender em áreas como a saúde, a habitação, a agricultura e pescas, o Centro Internacional de Negócios da Madeira e os desafios que se colocam no próximo mandato do Parlamento Europeu para as Regiões Ultraperiféricas em termos de manutenção de apoios e de financiamento. Trata-se, como evidenciou, de matérias com um grande impacto na vida das pessoas, razão pela qual é fundamental a participação neste ato eleitoral.