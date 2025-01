Nunca se sabe quando a sorte bate à porta. Poderá ser hoje, caso tenha acertado na combinação vencedora do M1lhão: MGW 34934.

Ou então, pode ser que o seu bolso fique mais recheado com 98 milhões de euros, valor relativo ao primeiro prémio do Euromilhões, cuja combinação vencedora é a seguinte: números: 2 - 11 - 19 - 30 - 49 e as estrelas: 3 e 8.

Boa sorte!