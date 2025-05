E, numa altura, em que os madeirenses NAPA defendem a música ‘Deslocado’ na Final de amanhã, em Basileia, a cantora interpretou, com emoção e em clara demonstração de apoio aos músicos da Região, a mesma música, numa junção harmoniosa com ‘Senhora do Mar’, com dois alunos finalistas do Conservatório a acompanhá-la.

De referir que o EERCE é dirigido aos estabelecimentos do 3.º ciclo e do ensino secundário da Região Autónoma da Madeira (RAM), privilegiando as escolas detentoras de um Clube Europeu, para além das que têm o estatuto de Escolas Embaixadoras do Parlamento Europeu (EPAS), as que desenvolvem projetos no âmbito do Programa Erasmus+, Educação e Formação e todas aquelas que promovem práticas de trabalho assentes na disseminação das temáticas europeias.