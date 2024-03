Seminário sobre cibersegurança e proteção de dados realiza-se dia 14 no Funchal

’Cibersegurança e Proteção de Dados, na Prática’ é o tema de um seminário, promovido pela start-up Apus Trust, que vai decorrer na próxima quinta-feira, dia 14, entre as 14h15 e as 16h45, no auditório do Museu da Casa da Luz, no Funchal.

Após a mensagem de abertura, por David Sousa, da Empresa de Eletricidade da Madeira, Nuno Perry, da Direção Regional de Informática, falará sobre os desafios atuais e futuros nas áreas da cibersegurança e proteção de dados.

Vitorino Gouveia (da Apus Trust) fará uma abordagem prática á conformidade, ao que se seguirá um debate subordinado ao tema ‘As diferentes perspetivas da CS e proteção de dados’, com Carla Freitas (CISO EEM), Nuno Perry (diretor de serviços de cibersegurança do Governo Regional), Eduardo Marques (docente da Universidade da Madeira e coordenador da área de cibersegurança), Filipe Marques (administrador do Grupo cardoso) e Vitorino Gouveia (diretor geral da Apus Trust e especialista em cibersegurança e proteção de dados).

Mais informações poderão ser obtidas no site da entidade organizadora aqui.