Bom dia!

- O auditório do Centro Cultural John Dos Passos, na Ponta do Sol, acolhe, a partir das 9h15, o seminário Autismo: do Saber à Ação.

- Tem lugar em São Gonçalo, a partir das 9h00, a sessão ordinária da Assembleia Municipal do Funchal, no auditório Bento Menni da Casa de Saúde Câmara Pestana – Rua do lazareto, nº 125.

- A Madeira Parques Empresariais (MPE) promove, às 9h30, no auditório do Laboratório de Metrologia da Madeira, no Parque Empresarial da Cancela, uma sessão de esclarecimento sobre as diversas linhas de financiamento dirigidas às empresas instaladas nos parques empresarias da Região.

- Às 9h30, o Secretário Regional de Economia visita os serviços da Direção Regional de Economia, Largo do Phelps – Funchal.

- A Escola Secundária Jaime Moniz realiza, às 10h00, uma conferência sobre “Migrações e a União Europeia”, integrada na vigésima sexta edição da Semana dos Clubes, Grupos e Projetos.

- Ocorre às 10h30, na Rua da Carreira, n.º 100, 1.º Andar, Sala I, a abertura do Centro de Competência em Cibersegurança da Madeira (CCC-Madeira).

- Às 11h00, no auditório do Jardim Municipal pode ver o espetáculo “O Rouxinol do Imperador”.

- Pelas 15h00, os serviços da Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE), recebe a visita do secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues.

- A conferência “Madeira, a cibersegurança está mais perto”, está agendada para as 15h00, no Museu da Eletricidade – “Casa da Luz”.

- Às 16h00, a ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, apresenta o programa ‘PhD Empresas’, no hotel Barceló Funchal.

- Esta tarde, às 17h00, no Plaza Madeira, assista à conversa com o docente Rui Rodrigues, diretor Pedagógico do Conservatório – Escola das Artes da Madeira. Esta iniciativa tem entrada livre, com transmissão em direto nas plataformas digitais do JM – Madeira e do Centro Comercial e pela Rádio 88.8. O vencedor do Festival da Canção Infantil vai atuar, Paulo Silva vai interpretar a canção ‘Caravela do Espaço’.

- No Dia Internacional da Dança, às 20h00, pode assistir em live streaming ao espetáculo “Coppélia ou A Rapariga dos Olhos de Esmalte”, com a Orquestra de Câmara Portuguesa, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

- Começa às 21h00, no Royal Savoy, o concerto com o Trio de Sopros “Solistas OCM”.