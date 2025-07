Estes organismos associam-se à celebração desta semana como agentes promotores do Bordado da Madeira, apresentando instalações artísticas elaboradas por designers de moda e de interiores da Região, numa interligação cultural, que pretende “impactar e evidenciar a versatilidade do Bordado da Madeira como peça de arte nos seus mais variados aspetos, nomeadamente na moda e na decoração”, refere a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas em nota de imprensa.

A segunda edição da Semana do Bordado da Madeira, iniciativa organizada pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), entre 28 e 31 de julho, contará com colaboração de diversas entidades regionais, públicas e privadas, designadas de ‘Embaixadores do Bordado da Madeira’.

As entidades designadas de ‘Embaixadores’ são as seguintes:

- Assembleia Legislativa da Madeira- Capela de Santo António da Mouraria | Instalação da autoria dos designers Andrea Jesus e Valentino Pereira (afetos aos quadros do IVBAM) com peças do acervo do IVBAM;

- Barceló Funchal Oldtown | Instalação da autoria da designer de moda Karla Vieira e peças da sua própria coleção;

- Castanheiro Boutique Hotel | Instalação da autoria dos arquitetos Lília e João Paulo Gomes, com peças do produtor autorizado Bordal - Bordados da Madeira;

- The Cliff Bay | Instalação da autoria do designer de moda André Pereira, com peças do produtor autorizado Bordal - Bordados da Madeira;

- The Views Baía| Instalação da autoria de Nini Andrade Silva, com peças do produtor autorizado Abreu&Araújo;

- Câmara Municipal de Câmara de Lobos | Instalação da autoria do designer de moda João Pedro, com peças do produtor autorizado Gês Bordados.