Bom dia e boa semana!

- Arranca esta segunda-feira, a Semana da Juventude em Câmara de Lobos. Neste primeiro dia, das 8h30 às 12h00, ocorrem os jogos Inter Freguesias e o mural no Centro histórico, “Projeto artístico Cypher”, das 12h00 às 13h30.

- A partir de hoje a 10.ª edição do Summer Market, organizada pela Câmara Municipal do Funchal. O evento decorre entre as 9h00 e as 18h00, no 3.º piso do Mercado dos Lavradores, e conta com a presença de 19 marcas.

- Entre as 14h00 e as 18h00, no auditório do Museu “Casa da Luz”, no Funchal, decorre a primeira sessão do ciclo “Conversas com a Sociedade”, com o tema “Anatomia de Sistemas Elétricos – Apagões e outros Jargões”.

- Em Machico, às 14h30, realiza-se a apresentação da 38.ª Semana Gastronómica de Machico 2025.

- Pelas 15h30, no salão nobre Governo Regional da Madeira, Avenida Zarco, tem lugar a assinatura do Contrato-Programa com o Club Sports da Madeira, para a organização do “Rali da Madeira 2025”.

- No Funchal, na Rua do Til nº 28, às 16h00, abre portas uma nova unidade da Alojamento Local, a Villa Til Gallery.

- Às 17h00, a Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebe o presidente do Conselho Económico e de Concertação Social, António Abreu.

- O Castanheiro Boutique Hotel acolhe, com início às 17h30, o encerramento do Projeto InFinito.

- No teatro Municipal Baltazar Dias, na 3.ª edição do Projeto IMPULSO, e Sara Santos apresenta “Personalidades” às 18h00, e Thomaz Moreira a “Epopeia da Saudade” às 18h30.