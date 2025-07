A 2.ª Fase das Provas Finais do 3.º Ciclo do Ensino Básico e a 2.ª Fase dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário teve início hoje e decorreu de “forma tranquila”.

De acordo com comunicado da tutela da Educação, foram realizadas as Provas Finais de Português, a nível de Escola de Português e de Português Língua Não Materna (nível A2), do 9.º ano de escolaridade, e os Exames Finais de Geografia A, do 11.º ano de escolaridade, e de Português e de Português Língua Não Materna, do 12.º ano de escolaridade.

A Prova Final de Português foi realizada, em 12 escolas, por 27 dos 38 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 71,1%.

A Prova Final a nível de Escola de Português foi efetuada, em quatro estabelecimentos de ensino, pelos quatro alunos inscritos.

A Prova Final de Português foi realizada, numa escola, pelo único aluno inscrito.

O Exame Final de Geografia A foi realizado, em 14 escolas, por 64 dos 68 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 94,1%.

O Exame Final de Português foi efetuado, em 14 estabelecimentos de ensino, por 376 dos 435 alunos inscritos, o correspondente a uma participação de 86,4%.

O Exame Final de Português Língua Não Materna foi realizado, em duas escolas, por um dos dois alunos inscritos.