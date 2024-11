O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 11 horas, as obras em curso de construção do Hospital Central e Universitário da Madeira.

A empreitada ‘Hospital Central e Universitário da Madeira (HCUM) - 2.ª Fase, estruturas e arranjos exteriores’ prossegue “a bom ritmo”, de acordo com nota do Gabinete da Presidência do Governo Regional da Madeira.

A segunda fase da obra, atualmente em curso tem um valor contratual de 74 698 447,25 euros (sem IVA) e tem prevista conclusão para março de 2025.

No global, o novo Hospital Central e Universitário da Madeira representa, em todas as suas fases, um investimento na ordem dos 350 milhões de euros.

Na presente data, os trabalhos são executados diariamente por cerca de 410 colaboradores, que correspondem à mão de obra direta, distribuídos por mais de 25 empresas incluindo as subcontratadas em regime de subempreitadas.

Em curso estão, sumariamente, os trabalhos de edificação da estrutura nos blocos norte, central e sul da unidade hospitalar, assentamento de alvenarias e colocação de redes enterradas.

Os trabalhos de preparação e pavimentação dos arruamentos exteriores do campus hospitalar, deverão ter início até maio do ano corrente.

O Governo Regional prevê que a entrada em funcionamento do Hospital Central e Universitário da Madeira ocorra até ao final de 2027.

Algumas informações sobre o HCUM:

- 6 pisos (sendo 5 emergentes);

- área bruta de construção de 172 100 m2, com uma área de implantação de 37 750 m2;

- Terreno onde o mesmo será construído tem uma área de 171.318 m2 (a título comparativo, o Hospital Dr. Nélio Mendonça e o Hospital dos Marmeleiros têm áreas brutas de construção de 54.090 m2 e de 11.890 m2, respetivamente);

No que se refere às Consultas Externa e Exames Especiais de Especialidades Médicas e Cirúrgicas, terá 17 salas de enfermagem, 15 salas de tratamentos, 38 salas de exames, 72 gabinetes de consulta, uma sala terapia da fala e um laboratório de próteses.

Terá ainda, especificamente para o Serviço de Obstetrícia/Ginecologia, uma sala de enfermagem, uma sala de tratamentos, duas salas de exames, 11 gabinetes de consulta e um ginásio de preparação para parto.

Para o Serviço de Pediatria terá 4 salas enfermagem, 5 salas tratamentos, 7 salas de exames, uma sala preparação, uma sala recuperação, 5 gabinetes de consulta, uma sala amamentação, 3 ginásios e 1 sala terapia da fala.

As Consultas Externas e os Exames Especiais ocuparão uma área útil de 4 890 m2.

No atinente ao Internamento, refere a Presidência que este terá uma capacidade máxima de 607 camas, sendo 79 de Cuidados Intensivos (19 para AVC) e 25 na área da Saúde Mental. As restantes 503 camas serão destinadas ao Internamento Geral, sendo 37 camas de destinadas especificamente ao Serviço de Pediatria, 29 camas ao Serviço de Ginecologia e 37 camas ao Serviço de Obstetrícia. O internamento ocupará uma área útil de 11 725 m2.

Quanto aos Serviços Médicos de Ambulatório, serão os de Urgência Geral, Urgência Pediátrica, Urgência Ginecológica e Urgência Obstétrica (num total de 3 781 m2). E ainda os de Radiologia, Hemodinâmica e Radiologia de Intervenção, Radioterapia, Oncologia, Medicina Nuclear, Medicina Hiperbárica, Hemodiálise, Medicina Física e de Reabilitação, Hospital de Dia Médico e Hospital de Dia Pediátrico

Refiram-se ainda as Unidades de Cuidados Intensivos e Intermédios (Neonatologia, Cuidados Intensivos e Intermédios de Pediatria) e ainda o Bloco Operatório, o Bloco de Partos e o Hospital de Dia Cirúrgico. Com 11 salas de operações, sendo quatro dedicadas à cirurgia de ambulatório e duas à urgência e a partos. O Bloco Operatório (contando a área da UCPA) ocupará uma área de cerca de 3 500 m2

Releve-se igualmente o Centro de Procriação Medicamente Assistida e a Unidade de Radiologia: Tomografia Axial Computorizada (TAC), com duas salas de exames e uma de reserva; Ressonância Magnética com duas salas de exames e uma de reserva; Raio X com 3 salas de ossos/tórax, uma de digestivos/urologia, uma de ortopantomografia e uma de densitometria óssea; Ecografia e Mamografia com 3 salas de ecografia, sendo uma para ações de rastreio e 3 salas de mamografia, comunicantes.

O HCUM terá ainda estes serviços:

- Hospital de Dia Oncológico Pediátrico

- Imunohemoterapia e Serviço de Sangue

- Laboratório de Anatomia Patológica

- Laboratórios

- Farmácia

- Serviço de Esterilização (que servirá não só o HCUM, mas também todos os Centros de Saúde da Região Autónoma da Madeira)

- Casa Mortuária e Clínica Médico-legal

- Espaços para ensino e Formação Permanente (com salas e anfiteatro, biblioteca, centro de simulação e instalações pedagógicas).

Isto para além de espaços próprios para Atenção ao Utente, Apoio Social, Lavandaria e Tratamento de Roupa, Central de Camas, Cozinha, Refeitório e Cafetaria e Sala de Culto.

O HCUM irá também dispor de um Centro de Ciências Médicas, que irá incluir uma área de investigação laboratorial, área de cirurgia experimental e de dissecção de corpos, área de imagiologia experimental e investigação imagiológica, área de biotério e área de ensino laboratorial prático dirigido às ciências médicas, numa área total de cerca de 1 500 m2.

O HCUM disporá de 1 160 lugares de estacionamentos, dos quais 832 serão cobertos.

O HCUM será dotado de um Heliporto, apto à realização de operações diurnas e noturnas, com acesso privilegiado às Unidades de Cuidados Intensivos, Bloco Operatório e Urgência.

Associada aos serviços descritos, o HCM irá dispor de uma vasta área destinada à Administração, Serviços Administrativos, Centrais Técnicas, Central de Resíduos, Arquivos, Vestiários e Armazéns.

“O novo Hospital Central e Universitário da Madeira vai estar não só associado à universidade, como também capacitado para o desenvolvimento das ciências médicas, cujos resultados ao nível da investigação e da inovação atravessam atualmente um período aceleradíssimo. Daí várias parcerias com instituições científicas e médicas de renome”, recorda a mesma nota.

O Centro Internacional de Investigação no Cancro da Madeira, provisoriamente instalado no Hospital Dr. Nélio Mendonça, irá funcionar no novo Hospital