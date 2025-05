Secretário no encerramento do ‘Minecraft Education EBECL: Construindo uma escola do futuro’

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente amanhã, quarta-feira, pelas 15h30, na sessão de encerramento do “Minecraft Education EBECL: Construindo uma escola do futuro”, que terá lugar no pavilhão desportivo da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos.

O ‘Minecraft Education EBECL: Construindo uma escola do futuro’ tem como objetivo explorar as possibilidades inovadoras que a plataforma Minecraft Education oferece para a construção de um ambiente escolar do futuro, bem como promover a criatividade, a colaboração e a aprendizagem entre os alunos.

A iniciativa contará com a participação de seis equipas, cada uma composta por quatro alunos, representando seis escolas da Região:

- Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos

- Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava;

- Escola Básica com Pré-escolar e Creche Dr. Alfredo F. Nóbrega Júnior, na Camacha

- Escola Básica e Secundária com PE da Calheta;

- Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana;

- Escola EB/PE Dr. Eduardo Brazão de Castro, em São Roque.