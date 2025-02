Secretário de Estado do Ambiente aposta na mitigação dos impactos ambientais

O Secretário de Estado do Ambiente, Emídio Sousa, participou por videoconferência na sessão de encerramento da “Funchal Climate Week”, destacando os desafios das alterações climáticas e as medidas que o governo está a implementar para mitigar os seus efeitos.

“As alterações climáticas fazem parte do nosso quotidiano. Estamos a assistir a fenómenos cada vez mais extremos, como incêndios florestais, inundações e secas, que têm um impacto significativo na vida das pessoas”, afirmou o Secretario de Estado.

O governante sublinhou a importância de refletir sobre formas de minimizar os impactos das mudanças climáticas, pois Portugal precisa de “desenvolver estratégias eficazes para evitar que estas catástrofes se tornem ainda mais devastadoras”. Por isso, está convicto de que “o género humano encontrará soluções inovadoras para enfrentar estes desafios”, acrescentou.

Durante a sua intervenção, Emídio Sousa revelou que o novo organismo dedicado à mitigação das alterações climáticas. “O Ministério do Ambiente acaba de criar Agência para o Clima (ApC), um setor especificamente dedicado a enfrentar este desafio. Esperamos que esta entidade, que iniciou a sua atividade este ano, comece a apresentar soluções concretas já no próximo mês”, revelou o Secretário de Estado.

Sousa reforçou ainda a importância da colaboração entre diferentes setores para encontrar respostas eficazes. “Estamos cá para ouvir, para aprender com a academia e com especialistas. O governo e a Agência para o Clima estarão sempre atentos a novas reflexões e estudos sobre este tema, procurando otimizar as políticas ambientais em curso”, concluiu.