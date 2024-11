A Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente e o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) convidam os operadores económicos, com relação direta ou indireta com a atividade de mergulho ou com atividade económica no meio natural florestal, para uma reunião.

Numa nota enviada às redações, a tutela indica que o momento terá lugar na próxima terça-feira, às 15h00, no auditório do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, na Rua Visconde do Anadia n. 44.

A reunião vem na sequência de uma notícia, publicada hoje pelo DN-Madeira, sobre o valor a pagar pelo mergulho nas Reservas e nos ‘spot’ criados no Cabo Girão e no Porto Santo.