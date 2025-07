O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), formalizou esta quarta-feira um contrato-programa com o Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus – Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família. Este apoio financeiro destina-se à concretização do ‘Programa Mais Contigo’, um projeto de intervenção e investigação longitudinal multinível, focado na promoção da saúde mental e prevenção do suicídio.

A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, presente na ocasião, elogiou a apresentação do projeto e sublinhou o empenho do Governo Regional na área da Saúde Mental, com políticas que, embora não apresentem resultados imediatos, terão um impacto significativo nas gerações futuras, adiantou a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, em comunicado enviado às redações. A mesma nota sublinha que, ao abordar a influência das redes sociais e o contraste com o mundo real, a governante expressou confiança no sucesso presente e futuro do programa, desafiando à apresentação de mais projetos desta natureza para fortalecer a Saúde Mental na Região.

André Barreto, enfermeiro supervisor do Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família e principal dinamizador do projeto na Região, apresentou um enquadramento do programa e os resultados alcançados desde o início na região, em 2021.

Por sua vez, Rui Freitas, diretor-gerente das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus – Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, agradeceu o apoio, destacando que permitirá “não só dar continuidade ao programa, mas também fortalecê-lo e expandi-lo, garantindo que mais jovens possam beneficiar deste suporte essencial”. Rui Freitas valorizou ainda a dedicação e o empenho dos profissionais envolvidos, que têm “feito a diferença na vida de muitos jovens”.

O contrato-programa prevê um apoio financeiro máximo de dez mil euros para o corrente ano. O ‘Programa Mais Contigo’ tem como objetivos principais a promoção da Saúde Mental e bem-estar em jovens do 3º ciclo e secundário e as pessoas de maior proximidade (pais, professores e assistentes operacionais), a prevenção de comportamentos suicidários, o combate ao estigma em Saúde Mental e a criação de uma rede de atendimento de Saúde Mental. Os objetivos específicos incluem a promoção de competências sociais, do autoconceito, da capacidade de resolução de problemas, do desenvolvimento da assertividade na comunicação, da expressão e gestão de emoções, a deteção precoce de situações de distúrbio mental e o fortalecimento das redes de apoio nos serviços de Saúde.

Refira-se que o ‘Programa Mais Contigo’ é um projeto de Prevenção do Suicídio e Intervenção pós Suicídio, nascido em 2009 na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.