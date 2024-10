A Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente reagiu às declarações do deputado Élvio Sousa, do JPP, sobre o valor pago aos produtores pela cana-de-açúcar, e indicou que “os formalismos” para a atribuição do apoio “estão em marcha”. De acordo com a tutela, o processo está atualmente à espera de visto do Tribunal de Contas.

“Os formalismos para a atribuição do apoio aos produtores de cana-de-açúcar estão em marcha encontrando-se o processo neste momento para visto no Tribunal de Contas, após a assinatura do contrato programa com a instituição veículo que agilizará a entrega dos apoios a cada beneficiário”, pode ler-se num curto comunicado divulgado esta terça-feira pela Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente (SRAPA).

A mesma fonte não deixa, contudo, de estranhar as declarações do JPP: “Ultrapassada a meta do orçamento com a sua aprovação no Parlamento, mas com os votos contra do JPP e do PS, em aliança armada contra os agricultores, é no mínimo estranho o comportamento deste partido.”

“⁠Aliás, pela vontade do JPP não havia apoio à cana-de-açúcar nem à casta tinta negra”, acusa a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, acrescentando que “o Governo Regional assumiu um compromisso com os agricultores da Madeira e do Porto Santo e continuará a trabalhar pelo setor”.