O Museu da Eletricidade – Casa da Luz, no Funchal, é hoje o palco do ‘Fórum Sol & Sustentabilidade: Energia para a Hotelaria e Indústria’. Este evento, promovido pela Amara NZero em parceria com a Intelsol e a NOS Madeira, propõe uma reflexão prática e estratégica sobre o futuro energético dos setores hoteleiro e industrial.

Na abertura do evento, que decorre durante esta tarde, Agostinho Gouveia, CEO da Intelsol, fez uma breve apresentação dos temas que serão abordados e alertou para o impacto do contexto externo em diversas matérias, incluindo na energia. Por isso, sublinhou a importância do autoconsumo.

“Se conseguirmos produzir cada vez mais a nossa energia e, mais importante, se a conseguirmos armazenar, vamos ficar cada vez menos dependentes do exterior”, apontou.

Agostinho Gouveia realçou ainda que a subida da taxa do IVA sobre as energias renováveis para 22%, “vai castigar muito quem quer investir, principalmente os privados”.