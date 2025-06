O presidente do PSD Madeira esteve na abertura do congresso regional dos Trabalhadores Social-Democratas (TSD), onde reconheceu a dinâmica desta estrutura, considerando que teve uma intervenção decisiva nas 11 vitórias eleitorais desde 2019. Nesse sentido, Miguel Albuquerque destacou a importância do partido se manter ao lado dos trabalhadores e a auscultar as suas necessidades.

“Se não escutarmos as pessoas perdemos o contacto com a realidade”, disse o líder social-democrata.

Albuquerque considerou que o facto do PSD estar no poder há quase cinquenta anos se deve à proximidade com a população e, nomeadamente, com os trabalhadores.

Lembrando que há ainda mais um ato eleitoral em 2025, o presidente do PSD desafiou os TSD a lutar por lugares nas listas para as Eleições Autárquicas, que deverão acontecer em outubro.