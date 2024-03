A presença do sargaço pelágic0 no arquipélago da Madeira originou uma publicação que contou com a colaboração de dois conservadores do Museu de História Natural.

Desde agosto de 2023 que os conservadores têm vindo a registar a presença atípica de grandes quantidades de sargaço pelágico, nas águas do arquipélago da Madeira, tendo também verificado a existência de fauna associada a estas algas castanhas.

Após recolha de amostras nas ilhas da Madeira, Porto Santo e Desertas, concluiu-se que as massas que têm dado à costa são compostas pelas duas espécies de sargaço pelágico, Sargassum natans e Sargassum fluitans, sendo a segunda um novo registo para a área geográfica onde se encontra o nosso arquipélago (Atlântico Oriental subtropical).

Verificou-se também a existência de várias espécies diferentes de fauna associada ao sargaço, incluindo um caranguejo (Planes minutus), duas espécies de camarão (Latreutes fucorum e Hippolytes coerulescens) e uma lesma do mar (Scyllaea pelagica).

Destas, duas espécies, o Hippolytes coerulescens e a Scyllaea pelágica, são novos registos para o arquipélago da Madeira.

Sendo estes dados relevantes para o estudo sobre a biodiversidade marinha do nosso arquipélago, dois conservadores do Museu de História Natural, juntamente com investigadores de outras instituições (Universidade da Madeira, Universidade do Algarve e MARE Madeira), submeteram para publicação, em janeiro de 2024, no Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, um artigo sobre a presença de sargaço pelágico e espécies associadas nas águas do arquipélago da Madeira.