Amanhã, entre as 10h00 e as 12h30, o adro da Igreja de São Roque será palco do Concurso Regional de Artes Florais, uma iniciativa promovida pela Casa do Povo de São Roque, no âmbito das comemorações da Festa da Flor.

O evento reunirá as Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, contando ainda com a participação dos fregueses de São Roque, que poderão competir individualmente. Com o objetivo de celebrar e valorizar as tradições florais madeirenses, esta manhã de domingo promete ser marcada pela criatividade e pela beleza natural.

A animação estará a cargo da Associação de Animação Gerigonça, cujos figurantes contribuirão para tornar o ambiente ainda mais festivo e encantador. No final do concurso, serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados, selecionados por um painel de jurados.

A celebração culminará com um concerto gratuito da Orquestra de Bandolins da Madeira, ao qual todos os presentes são convidados a assistir.