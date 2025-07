A Freguesia de São Pedro assinalou, ontem, o seu aniversário com uma missa seguida de sessão solene, que decorreu na Fortaleza do Pico.

O presidente da Junta, Manuel Filipe, aproveitou as comemorações para um balanço dos quatro anos de atuação do Executivo por si presidido. A propósito, destacou que há 4 anos, aquele órgão de poder local estava envolvido “em suspeitas de má gestão” e que hoje “tem uma situação estável”.

Ao nível da sua ação, a Junta apoia, neste momento, 90 famílias e cerca de 40 bolseiros. A Junta de São Pedro dispõe, ainda, de atividades para seniores. “Tem apostado no contínuo melhoramento das limpezas de becos e veredas e apostado em pequenas obras de mobilidade”, adianta uma nota enviada à comunicação social pela Junta de São Pedro.

A mesma informação acrescenta que a Junta elegeu a habitação como o grande desafio do futuro para São Pedro dando “2 bons exemplos de implementação de mais habitação a preços acessíveis: um por parte do Governo Regional, na Levada do Cavalo e outro por parte da Câmara, com a aquisição de vários prédios devolutos no centro do Funchal em São Pedro para recuperação para habitação a custos acessíveis”. Na cerimónia, foi homenageado Rui Adriano de Freitas, antigo secretário regional dos Assuntos Sociais, como personalidade. A empresa homenageada foi a Fábrica de Mel do Ribeiro Seco.