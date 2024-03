A Bandeira Verde Eco-Freguesias XXI atribuída à freguesia de São Martinho, pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE), foi hasteada hoje junto das instalações da Junta de Freguesia, numa cerimónia presidida pela presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra.

Na edição de 2023, a Freguesia de São Martinho foi distinguida com o galardão grau Prata, por alcançar uma pontuação de 84%. A distinção acontece pelo 2.º ano consecutivo, refletindo o “reconhecimento das boas práticas de sustentabilidade ambiental desenvolvidas”.

Cristina Pedra agradeceu a todos os habitantes da freguesia, bem como às instituições, organizações e voluntários que contribuíram para esta conquista, enaltecendo o esforço coletivo e dedicação de todos os envolvidos.

“Os meus parabéns por mais esta distinção. Sem dúvida um reconhecimento pelo excelente trabalho desenvolvido”, enfatizou, lembrando que em 2023 o Município do Funchal foi também distinguido com a Bandeira Verde Eco XXI.

A autarca reafirmou que o ambiente tem estado no centro das preocupações do atual executivo desde que assumiu funções em outubro de 2021, através de um conjunto de politicas que têm sido implementadas.

Neste particular, destacou o investimento de mais de 6 milhões de euros na renovação de viaturas e equipamentos afetos ao Departamento do Ambiente, com o objetivo de reforçar e potenciar a recolha de resíduos sólidos urbanos de uma forma geral e em particular a recolha seletiva no Concelho.

Ao nível da limpeza urbana, realçou o forte investimento feito na aquisição de autotanques para lavagem de túneis e arruamentos, autovarredaouras e aspiradoras, viaturas lavadoras e esfregadoras de passeios, entre outras.

“Cumprimos com aquilo que nos propusemos quer em 2022 quer em 2023 com o programa Municipal de Limpeza Urbana”, garantiu, sublinhando que “a CMF continua a dar passos importantes em direção à promoção da sustentabilidade ambiental e à redução do desperdício orgânico, com a instalação em vários pontos de 8 compostores comunitários”.

Cristina Pedra deu nota ainda da aposta do executivo municipal na área da educação ambiental; na causa animal; na renovação das redes de água e do saneamento básico; da conservação da natureza, entre outros investimentos, estando certa que “as politicas ambientais e de sustentabilidade que a autarquia está a desenvolver e a implementar, vão ao encontro do melhor desempenho ambiental para o Município do Funchal, com a preocupação de minimizar os efeitos das alterações climáticas, cada vez mais evidentes nos últimos anos”.