A Freguesia de São Martinho comemora, no dia 3 de março de 2025, segunda-feira, 446 anos de existência, assinalando a criação da paróquia em 1579. Para celebrar esta data histórica, a Junta de Freguesia de São Martinho promoverá um evento especial, a partir das 18h00, nos Jardins do Centro Cívico da freguesia.

A cerimónia contará com a presença de diversas entidades oficiais, incluindo o presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, a presidente da Câmara do Funchal, o presidente do Governo Regional da Madeira e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

A Junta de Freguesia convida todos os cidadãos a juntarem-se a esta celebração.