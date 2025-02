São Jorge acompanha IVBAM na monitorização da poda da Malvasia Branca

A Junta de Freguesia de São Jorge, no concelho de Santana, acompanhou na manhã de ontem o trabalho da equipa técnica de viticultura do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM). A visita teve como objetivo observar de perto o acompanhamento da poda das vinhas da casta Malvasia Branca de São Jorge, uma das variedades emblemáticas do Vinho Madeira.

De acordo com o IVBAM, os seus técnicos estão atualmente a monitorizar algumas plantas desta casta, focando-se na sua sanidade vegetal. O principal objetivo desta intervenção é garantir a preservação e perpetuação da Malvasia Branca de São Jorge, contribuindo assim para a continuidade da tradição vitivinícola na região.

A ação insere-se no trabalho contínuo do IVBAM para assegurar a qualidade e sustentabilidade das vinhas madeirenses, garantindo que as práticas de cultivo e poda sejam adequadas às necessidades específicas da casta.