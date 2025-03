A Câmara Municipal de Santana debate amanhã os critérios que vão determinar os apoios estruturais alocados a associações de caráter desportivo, cultural, musical e social do concelho, assim como os incentivos às iniciativas de ação física e ao desporto.

Estes serão alguns dos pontos que vão estar em cima da mesa da reunião ordinária que tem início marcado para as 10 horas, no Salão Nobre do edifício da Câmara Municipal de Santana.