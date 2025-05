Entre os dias 22 de abril e 5 de maio, a Câmara Municipal de Santana, enquanto entidade gestora da Reserva da Biosfera local, promoveu o III Festival das Reservas da Biosfera de Portugal. Esta edição decorreu em simultâneo com a Reserva da Biosfera das Flores, nos Açores, e reafirmou o compromisso das regiões envolvidas com a valorização ambiental, cultural e comunitária.

Durante duas semanas, Santana foi palco de uma programação diversificada que envolveu escolas, centros sociais, comunidade local e visitantes numa reflexão ativa sobre a importância da biodiversidade, da floresta Laurissilva e do papel das reservas da biosfera na construção de um futuro sustentável.

Entre as atividades destacaram-se visitas guiadas ao Viveiro Florestal do Pico das Pedras e sessões literárias sobre a Laurissilva, em parceria com o IFCN, bem como sessões de mapeamento participativo dinamizadas pela Universidade de Coimbra, dirigidas a alunos do 1.º e 2.º ciclo. Estas iniciativas visaram sensibilizar os mais jovens para o valor dos ecossistemas e da biodiversidade.

Outro momento alto foi a exposição “Por uma Noite com Mais Vida”, promovida pela SPEA Madeira, que alertou para o impacto da poluição luminosa sobre as aves marinhas. Em complemento, a atividade noturna “Uma Noite com Vida na Laurissilva” conduziu os participantes por um peddy-paper no Parque Florestal do Pico das Pedras, explorando a fauna noturna local, incluindo insetos, morcegos e aves.

A vertente educativa estendeu-se também aos utentes dos Centros Sociais Municipais, com uma visita ao Centro das Levadas da Madeira, no Parque Temático, oferecendo uma experiência imersiva sobre o tradicional sistema hidráulico da ilha.

O festival integrou ainda o seminário “Boas Práticas em Territórios UNESCO”, que contou com a presença de especialistas como Rita Brasil Brito (Comissão Nacional da UNESCO), Paulo Oliveira (gestor da Laurissilva da Madeira), Ana Carvalho (Reserva da Biosfera da Meseta Ibérica) e Armando Pinho (Câmara de Lobos – Cidade de Aprendizagem).