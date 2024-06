Santa Cruz: “Gostaríamos de ter ouvido o Hino da Região” disse Bruna Gouveia

Durante a sessão solene do Dia do Concelho de Santa Cruz, Bruna Gouveia, deputada municipal do PSD, lamentou não ter ouvido o Hino da Região no início da cerimónia (depois de se ter ouvido os hinos do município e Maria da Fonte) e pela ausência do Governo Regional que, recorde-se, não foi convidado.

A autarca pediu mais transparência e coerência da parte do executivo municipal e mais obra em prol da população.

”Como é possível está câmara governar há 11 anos e não ter construído uma única casa?” questionou, tendo apelado a medidas estruturais de apoio que permitam gerar rendimentos às famílias.

Fez uma referência à população da Camacha pela situação de insegurança que enfrenta.

Defende a revisão do PDM, segundo a deputada, “adiada sucessivamente desde 2014”.

”Que a execução do orçamento não fique para anos de eleições” disse acusando a câmara de fazer obras de cosmética.