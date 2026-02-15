Santa Cruz entre a sátira e o samba

Cerca de 800 figurantes, distribuídos por nove trupes, deram, esta tarde, cor e vida ao centro da cidade de Santa Cruz.

Escolas, associações, entre outras instituições da Região contribuíram para a festa de Carnaval, onde o samba e a sátira (à qual não escapou o Hospital Dr. Nélio Mendonça) caminharam lado a lado, arrancando risos e sorrisos a milhares de pessoas, que não arredaram pé.