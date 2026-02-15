MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Santa Cruz entre a sátira e o samba

    Santa Cruz entre a sátira e o samba
    Santa Cruz entre a sátira e o samba
    Santa Cruz entre a sátira e o samba
    Santa Cruz entre a sátira e o samba
    Santa Cruz entre a sátira e o samba
    Santa Cruz entre a sátira e o samba
    Santa Cruz entre a sátira e o samba
    Santa Cruz entre a sátira e o samba
Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
15 Fevereiro 2026
21:48

Cerca de 800 figurantes, distribuídos por nove trupes, deram, esta tarde, cor e vida ao centro da cidade de Santa Cruz.

Escolas, associações, entre outras instituições da Região contribuíram para a festa de Carnaval, onde o samba e a sátira (à qual não escapou o Hospital Dr. Nélio Mendonça) caminharam lado a lado, arrancando risos e sorrisos a milhares de pessoas, que não arredaram pé.

  • Santa Cruz entre a sátira e o samba
  • Santa Cruz entre a sátira e o samba
  • Santa Cruz entre a sátira e o samba
  • Santa Cruz entre a sátira e o samba
  • Santa Cruz entre a sátira e o samba
  • Santa Cruz entre a sátira e o samba
  • Santa Cruz entre a sátira e o samba

Foi uma organização da Casa do Povo, com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia, além de outras entidades. O desfile culminou com um baile animado pelo Dj SIL.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que achou do desfile de Carnaval?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas