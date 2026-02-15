MADEIRA Meteorologia
Mascarados do Arco da Calheta mostram como se brinca ao Carnaval

Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
15 Fevereiro 2026
20:36

Sátira, criatividade e muita alegria foram os ingredientes de uma tarde de Domingo Gordo muito animado, na Praça do Loreto, na freguesia do Arco da Calheta.

Foliões de todas as idades tomaram parte no cortejo e concurso, em que o júri, provavelmente, não teve tarefa fácil, perante os mascarados que lhes foram aparecendo pela frente.

O desfile contou com a presença da presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, que também se divertiu perante a originalidade e ousadia de quem fez as críticas que tinha a fazer, num registo de brincadeira muito próprio desta quadra.

Os prémios em jogo não eram de deitar fora e valeram o esforço dos concorrentes. A melhor trupe levou 600 euros, o melhor mascarado individual 300 euros e para a melhor escola estava reservado um primeiro prémio de 500 euros. Ainda havia um prémio de 300 euros para o melhor carro alegórico.

Tiago Maroto, e o seu acórdeão, e o Dj Enrique Vieira (Mosquito Rumbero) encarregaram-se da animação musical.

