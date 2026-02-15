Mascarados do Arco da Calheta mostram como se brinca ao Carnaval

Sátira, criatividade e muita alegria foram os ingredientes de uma tarde de Domingo Gordo muito animado, na Praça do Loreto, na freguesia do Arco da Calheta.

Foliões de todas as idades tomaram parte no cortejo e concurso, em que o júri, provavelmente, não teve tarefa fácil, perante os mascarados que lhes foram aparecendo pela frente.

O desfile contou com a presença da presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, que também se divertiu perante a originalidade e ousadia de quem fez as críticas que tinha a fazer, num registo de brincadeira muito próprio desta quadra.