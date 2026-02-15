Cortejo atrai milhares de pessoas ao Estreito de Câmara de Lobos

O Domingo Gordo no Estreito de Câmara de Lobos correspondeu às expetativas. Milhares de pessoas assistiram ao cortejo, que percorreu o centro da freguesia esta tarde.
Composto por muitas crianças e jovens das escolas e dos Escuteiros, atraiu também os mascarados espontâneos, atraídos por esta oportunidade de se divertirem, de divertirem os outros e, ainda por cima, se ‘arriscarem’ a ganhar prémios monetários. No caso do melhor grupo, estavam em jogo 600 euros.
As bandas filarmónicas Aliança Velha e Os Infantes abrilhantaram a festa com a sua música e em palco a animação está por conta do popular Buzico e do cantor Jorge Pacheco, que encerra a festa.
A organização é da Junta de Freguesia em conjunto com a Associação Cultural e Recreativa do Estreito de Câmara de Lobos. Amanhã, à noite, a folia prossegue no concelho de Câmara de Lobos, com o grande desfile, com a presença de 11 trupes.
