Cortejo atrai milhares de pessoas ao Estreito de Câmara de Lobos

O Domingo Gordo no Estreito de Câmara de Lobos correspondeu às expetativas. Milhares de pessoas assistiram ao cortejo, que percorreu o centro da freguesia esta tarde.

Composto por muitas crianças e jovens das escolas e dos Escuteiros, atraiu também os mascarados espontâneos, atraídos por esta oportunidade de se divertirem, de divertirem os outros e, ainda por cima, se ‘arriscarem’ a ganhar prémios monetários. No caso do melhor grupo, estavam em jogo 600 euros.