Cortejo atrai milhares de pessoas ao Estreito de Câmara de Lobos

Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
15 Fevereiro 2026
18:16

O Domingo Gordo no Estreito de Câmara de Lobos correspondeu às expetativas. Milhares de pessoas assistiram ao cortejo, que percorreu o centro da freguesia esta tarde.

Composto por muitas crianças e jovens das escolas e dos Escuteiros, atraiu também os mascarados espontâneos, atraídos por esta oportunidade de se divertirem, de divertirem os outros e, ainda por cima, se ‘arriscarem’ a ganhar prémios monetários. No caso do melhor grupo, estavam em jogo 600 euros.

As bandas filarmónicas Aliança Velha e Os Infantes abrilhantaram a festa com a sua música e em palco a animação está por conta do popular Buzico e do cantor Jorge Pacheco, que encerra a festa.

A organização é da Junta de Freguesia em conjunto com a Associação Cultural e Recreativa do Estreito de Câmara de Lobos. Amanhã, à noite, a folia prossegue no concelho de Câmara de Lobos, com o grande desfile, com a presença de 11 trupes.

