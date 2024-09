A proposta do CDS de devolver os 5% de IRS aos cidadãos do concelho de Santa Cruz foi chumbada pelo JPP e pelo PS, na reunião de hoje da Assembleia Municipal, anunciaram os centristas em comunicado.

O CDS assinala que, segundo a lei, as Câmaras dispõem da receita de 5 por cento do Imposto sobre os Rendimentos, cobrado no seu concelho e têm a opção de devolver essa verba, parcial ou totalmente, ao munícipes.

“Infelizmente, ao contrário da maioria das Câmaras da Madeira, a de Santa Cruz teima em devolver apenas 1 por cento dessa receita, ficando com o restante”, acrescenta,

O CDS estranha que o JPP e o PS que falam tanto na sobrecarga de impostos sobre as famílias e na necessidade de melhorar a sua qualidade de vida, tenham votado contra a proposta.

“Afinal, fazem ao contrário daquilo que andam a proclamar todos os dias pelos cantos das nossas ilhas. As receitas do Município de Santa Cruz têm vindo a crescer de forma acentuada e este era o momento para aliviar os cidadãos do concelho de Santa Cruz das taxas e impostos que asfixiam a sua vida”, sublinha o partido liderado por José Manuel Rodrigues.

Adiantam os centristas que a proposta do CDS recebeu os votos favoráveis dos deputados municipais do PSD e os votos contrários dos membros do PS e da JPP.