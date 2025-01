Foi hoje apresentado o programa das Festas em honra de Santo Amaro, em Santa Cruz.

Élia Ascensão lembrou que, com o executivo do JPP, já são 11 anos de organização das Festas de Santo Amaro, com uma agenda cultural que tem vindo “de forma responsável e paulatinamente a subir degrau a degrau”, vincou a vice-presidente da autarquia, lembrando que nesta edição “as grandes obreiras são as Mulheres casadas, depois de os Homens casados terem feito parte da Comissão de Festas.

Do programa das Festas em Honra de Santo Amaro, entre 10 e 15 de janeiro, Élia Ascensão começou por destacar a abertura da 38 Feira etnográfica ‘O nosso concelho’, pelo grupo de Romarias Antigas do Rochão. Esta feira abre e fecha o programa, com o típico varrer dos armários, no dia 15.

No dia 10, será realizado o concerto ‘Lado R’ e Márcio Amaro, que apresenta o novo álbum do cantor madeirense, entre outros momentos do programa.

No dia 11, a partir das 15h00, há muita animação, para alem da prova de atletismo, ‘Grande Prémio de Santo Amaro’. Em termos musicais, os D’Repente antecedem a Miro Freitas, com o concerto com ‘Um só caminho’.

Depois de um domingo com muitos motivos para uma grande concentração de pessoas em Santa Cruz, segunda-feira leva ao concelho o cabeça de cartaz: o cantor João Pedro Pais, que atua a partir das 22h30.

Numa mensagem por vídeo, o cantor desejou bom ano e prometeu um bom espetáculo para os madeirenses.

Pela meia noite, há o espetáculo pirotécnico.

Terça feira, o dia está repleto de atividades para todas as idades, com a participação das escolas. A corrida escolar de Santo Amaro, pela Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, e o espetáculo de teatro ‘O rapto do Pai natal’, pela escola básica do 2 e 3 ciclos do Caniço são dois dos eventos do programa.

Pelas 20 horas, realiza-se o momento religioso, com a Procissão da Capela de Santo Amaro à Igreja Matriz, seguida de novena e missa em honra do santo.

Na quarta feira, dia 15, pelas 14 horas, terá lugar a eucaristia solene e, pelas 17 horas, a sessão comemorativa do dia da freguesia de Santa Cruz.

Pelas 20 horas, na praça dr. Abel João de Freitas acontece o varrer dos armários na feira etnográfica.

De salientar que este ano, participam 31 feirantes, um número inferior ao ano anterior, que contou com 40 barracas.

Alguns desistiram com receio de as condições atmosféricas não serem favoráveis, como aconteceu em 2024, recordou Élia Ascensão.