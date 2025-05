O Sangha Cowork, iniciativa do Grupo Dorisol localizada no Funchal, acaba de integrar a Passwork, “uma rede nacional de espaços de trabalho partilhado que reúne mais de 20 parceiros distribuídos por Portugal continental e pela Madeira”, conforme avança nota de imprensa da organização.

Esta parceria com origem no Fundão visa “promover a mobilidade profissional e apoio ao empreendedorismo”, reforçando o posicionamento do Sangha como ponto de referência na Região Autónoma da Madeira para nómadas digitais, freelancers e equipas que procuram “flexibilidade, mobilidade e comunidade”.

A rede Passwork representa, segundo a mesma fonte, “um passo importante na criação de condições mais flexíveis para trabalhadores remotos, startups e freelancers, permitindo-lhes continuar a sua atividade a partir de diferentes pontos do país, com acesso a espaços de coworking parceiros e benefícios exclusivos”.

Criado no Fundão, o Passwork é um cartão que garante acesso facilitado a vários espaços da rede, incluindo os dez espaços da Incubadora A Praça, com vantagens para profissionais em viagem. “O objetivo é permitir que profissionais em viagem mantenham a sua produtividade, enquanto se conectam com comunidades locais e usufruem de espaços preparados para responder às exigências do trabalho moderno.”

Para a equipa do Sangha Cowork, “esta rede é um exemplo de como os territórios de menor densidade podem inovar e colaborar entre si, ligando pessoas, ideias e negócios com impacto local e nacional”.

Com dois anos de existência, o Sangha Cowork, sediado no Hotel Buganvília (Dorisol), oferece uma vasta gama de soluções para trabalho e eventos, além de acesso a comodidades como piscina, ginásio e sauna. Já acolheu profissionais de mais de 40 nacionalidades, especialmente nas áreas de marketing, tecnologia, engenharia e indústrias criativas.

Mais informações sobre a rede Passwork podem ser consultadas em www.movetofundao.pt ou através do e-mail da Incubadora A Praça: dii@cm-fundao.pt.