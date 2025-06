O diretor Regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, recebeu esta terça-feira, no Palácio do Governo, os Conselheiros das Comunidades Portuguesas Fátima de Pontes (Valência, Venezuela) e Alberto Viveiros (Caracas, Venezuela).

Este encontro insere-se numa série de reuniões que têm vindo a ser promovidas pelo Diretor Regional com Conselheiros das Comunidades Portuguesas, comissões temáticas do Conselho das Comunidades Portuguesas e Conselhos Regionais, no âmbito de uma estratégia de reforço da articulação institucional.

Sancho Gomes sublinhou que “o objetivo destas reuniões é aprofundar as relações entre o Governo Regional e o Conselho da Diáspora Madeirense com o Conselho das Comunidades Portuguesas e com todas as entidades que trabalham com as nossas comunidades no exterior. Só com diálogo e cooperação permanente podemos garantir a defesa dos interesses dos madeirenses residentes fora da RAM.”

Durante o encontro, foram abordadas diversas temáticas, com especial destaque para o ensino da língua portuguesa na Venezuela e para a necessidade de nomeação de um cônsul honorário em Maracaibo.

Fátima de Pontes alertou para os constrangimentos causados pela ausência de um cônsul naquela cidade, frisando que muitos cidadãos portugueses são obrigados a deslocar-se a Valência para tratar de assuntos consulares. Sancho Gomes reconheceu a necessidade, sublinhando que “a ausência de representação consular em Maracaibo tem um impacto direto na vida das nossas comunidades, que ficam privadas de acesso célere a serviços essenciais. É fundamental garantir uma presença consular de proximidade.”

Relativamente ao ensino do português no estrangeiro, tema que integra a comissão temática a que Alberto Viveiros pertence, Sancho Gomes destacou que “a promoção e preservação da língua portuguesa junto das comunidades emigradas é uma prioridade estratégica. A língua é o nosso principal elo de ligação cultural e afetiva com as novas gerações de madeirenses espalhados pelo mundo. É através dela que mantemos viva a identidade, a história e os valores da Madeira.”

Fátima de Pontes integra a Comissão Temática para as Questões Consulares e Participação Cívica, enquanto Alberto Viveiros faz parte da Comissão Temática do Ensino do Português no Estrangeiro, da Cultura, do Associativismo e da Comunicação Social.