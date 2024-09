A abertura da festa ‘Homenagem às Migrações’, que ocorre amanhã, 6 de setembro, no Jardim Municipal do Funchal, conta com a presença do diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa. Sancho Gomes marca, assim, presença, no evento promovido pela Associação Diáspora no Mundo, que conta com o apoio do Governo Regional, através da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa.

A iniciativa destina-se a celebrar as comunidades estrangeiras residentes na Região, que são cada vez mais diversas. Vivem, atualmente, na Madeira, 12 mil estrangeiros oriundos de 123 países.

A participação no evento é livre.